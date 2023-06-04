الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تدعم 6 تشكيلات مسلحة قرب الحدود الايرانية

واشنطن تدعم 6 تشكيلات مسلحة قرب الحدود الايرانية
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

اتهم القيادي في الاطار التنسيقي في العراق، جبار عودة، واشنطن بدعم 6 تشكيلات مسلحة قرب الحدود الايرانية في اقليم كردستان العراق.

العالم - العراق

وقال عودة في حديث لموقع "المعلومة" السبت ان "ديدن السياسة الامريكية الخارجية هي اثارة الفتن والصراعات الدولية باعتبارها وريثا لسياسة بريطانيا ضمن مبدا فرق تسد".

واضاف، ان "امريكا تدعم بطرق مختلفة 6 تشكيلات مسلحة تنشط قرب الشريط الحدودي العراقي - الايراني ضمن اقليم كردستان"، لافتا الى ان "ما يحدث هو محاولة لتحويل الاقليم الى ساحة صراعات اقليمية من خلال ورقة المسلحين الذي نعتبر وجودهم ونشاطهم غير مشروعة لان الدستور العراقي حرص على منع اي نشاط لاي دولة جارة على حدوده".

واشار الى ان "واشنطن تعبث بامن اقليم كردستان وتقوده الى منزلق خطير من خلال تمويل جماعات مسلحة ترفع شعارات عدة ولكنها بالاساس اوراق بيد المخابرات الامريكية التي تريد استنزاف دول الجوار عبر اوراق احزاب وجماعات مسلحة تختبئ في جبال الاقليم".

روابط ذات صلة

أهداف تسريبات أميركا عن استهداف قواتها في سوريا

سوف لن تحقق واشنطن أي هدف من ادعاءها ضد إيران وروسيا + فيديو

وزير الخارجية الأميركي يتوجه الى السعودية الأسبوع المقبل

واشنطن تتهم طهران للضغط في المفاوضات النووية + فيديو

البيت الأبيض: نركز على مساعدة أوكرانيا عسكريا لا قبولها في الناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن تدعم 6 تشكيلات مسلحة قرب الحدود الايرانية

خبير بريطاني يحذر من إمكانية مهاجمة روسيا للبنى التحتية البريطانية

أردوغان يستبعد أبرز وزرائه من تشكيل الحكومة الجديدة

كييف تعترف: ليس لدينا ما يكفي من أسلحة لشن الهجوم المضاد

ضيف وحوار.. الإمام الخميني(رض) رجل العقيدة والثورة

تصنيع أول عجلة مدرعة في العراق مقاربة لمواصفات عجلة الهمر