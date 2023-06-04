واشنطن تدعم 6 تشكيلات مسلحة قرب الحدود الايرانية

العالم - العراق

وقال عودة في حديث لموقع "المعلومة" السبت ان "ديدن السياسة الامريكية الخارجية هي اثارة الفتن والصراعات الدولية باعتبارها وريثا لسياسة بريطانيا ضمن مبدا فرق تسد".

واضاف، ان "امريكا تدعم بطرق مختلفة 6 تشكيلات مسلحة تنشط قرب الشريط الحدودي العراقي - الايراني ضمن اقليم كردستان"، لافتا الى ان "ما يحدث هو محاولة لتحويل الاقليم الى ساحة صراعات اقليمية من خلال ورقة المسلحين الذي نعتبر وجودهم ونشاطهم غير مشروعة لان الدستور العراقي حرص على منع اي نشاط لاي دولة جارة على حدوده".

واشار الى ان "واشنطن تعبث بامن اقليم كردستان وتقوده الى منزلق خطير من خلال تمويل جماعات مسلحة ترفع شعارات عدة ولكنها بالاساس اوراق بيد المخابرات الامريكية التي تريد استنزاف دول الجوار عبر اوراق احزاب وجماعات مسلحة تختبئ في جبال الاقليم".