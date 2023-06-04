مخبر يناقش مع رئيس وزراء باكستان تعزيز التعاون التجاري

العالم - إيران

و التقى "شهباز شريف"، النائب الأول للرئيس الإيراني، "محمد مخبر"، في أنقرة وناقشا جانبان خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستذكر شريف لقاءه الأخير مع الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي عند نقطة الحدود المشتركة و وصف افتتاح السوق الحدودي بأنه خطوة إلى الأمام لتعزيز التجارة الثنائية.

واعتبر رئيس وزراء باكستان، أن تقدم آلية المقاصة مع إيران أمر جيد ويصب لصالح شعبي البلدين الجارين وقال إن إسلام أباد ملتزمة بتعزيز التعاون المتبادل مع طهران.

و افتتح أول سوق حدودي إيراني في منطقة بيشين بمحافظة سيستان وبلوشستان مع باكستان يوم الخميس 28 مايو الماضي برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية إيران الإسلامية ، وشهباز شريف ، رئيس وزراء باكستان.