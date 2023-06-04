الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

طلعة جوية.. صوت انفجار قوي يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

طلعة جوية.. صوت انفجار قوي يهز العاصمة الأمريكية واشنطن
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، بانه تم سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بينما قال الأمن القومي الأمريكي إنه لا يوجد تهديدات في هذه اللحظة.

العالم - الأميرکيتان

من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية، أن الصوت المدوي في العاصمة واشنطن سببه طلعة جوية مصرح بها من وزارة الدفاع الأمريكية خرقت حاجز الصوت.

وعلى جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتنبؤ بموعد بدء محادثات السلام لحل الصراع الأوكراني.

وقال سوليفان في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية: "حسنًا ، لن أضع جدولًا زمنيًا لذلك ، كما تعلمون ، لا يمكن التنبؤ بالحرب".

وقال سوليفان إن الأحداث الجارية في ساحة المعركة سيكون لها تأثير حاسم على كيفية سير الحوار حول السلام.

وأضاف أن الصراع في أوكرانيا سينتهي في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات.

روابط ذات صلة

بعد اتهامات اوستن.. بكين تحذر واشنطن من اغراق المنطقة في الصراعات

واشنطن تدعم 6 تشكيلات مسلحة قرب الحدود الايرانية

أهداف تسريبات أميركا عن استهداف قواتها في سوريا

واشنطن تتهم طهران للضغط في المفاوضات النووية + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق

وزير الخارجية التركي: سأزور طهران في أقرب فرصة ممكنة

طلعة جوية.. صوت انفجار قوي يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

مباحثات هاتفية بين أميرعبداللهيان ووزير خارجية تركيا الجديد

اتصال هام!.."حميدتي وبن فرحان" يتباحثان طرق تحقيق الاستقرار في السودان

الاحتلال الأميركي يجيّش 'قسد' ضد الأهالي والدولة السوربة