طلعة جوية.. صوت انفجار قوي يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

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من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية، أن الصوت المدوي في العاصمة واشنطن سببه طلعة جوية مصرح بها من وزارة الدفاع الأمريكية خرقت حاجز الصوت.

وعلى جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتنبؤ بموعد بدء محادثات السلام لحل الصراع الأوكراني.

وقال سوليفان في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية: "حسنًا ، لن أضع جدولًا زمنيًا لذلك ، كما تعلمون ، لا يمكن التنبؤ بالحرب".

وقال سوليفان إن الأحداث الجارية في ساحة المعركة سيكون لها تأثير حاسم على كيفية سير الحوار حول السلام.

وأضاف أن الصراع في أوكرانيا سينتهي في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات.