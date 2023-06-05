المعارضة السورية تدعو للعودة إلى المفاوضات المباشرة مع دمشق

العالم - سوريا

وحسب مندرجات القرار الدولي 2254 كافة، ووفق جدول أعمال وجدول زمني محددين، وعدم اقتصار هذه المفاوضات على استئناف أعمال اللجنة الدستورية، رأت هيئة المعارضة أنّ المفاوضات من الممكن أن تستأنف.

ورحب بيان المعارضة السورية ببيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار/مايو، الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سوريا وفقاً لمبدأ “خطوة مقابل خطوة”.

ورحبت الهيئة السورية المعارضة بإعلان جدّة الصادر عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار/مايو، لكنها انتقدت خلوّ هذا البيان من “أي إشارة إلى القرار 2254”.

كما انتقد بيان المعارضة السورية القرار العربي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية قبل ما اسمته بـ"التزام دمشق بقرارات الشرعية الدولية”.

وكرر بيان المعارضة السورية الدعوة إلى محاسبة “مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، ودعا المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق العدالة.

ويوم أمس، جاء في مصادر اعلامية إنّ اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة في جنيف بدأت بحضور 28 عضواً من أصل 36، وتستمر لمدة يومين.

وأضاف مراسل "وكالة اوقات الشام الاخبارية" أنّ ممثلي منصة موسكو يشاركون في هذه اللقاءات لأول مرة، بعد تعليق مشاركتهم منذ العام 2019.