أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟

العالم – الخبر وإعرابه

الخبر: نقل موقع "بريكينغ ديفينس" المتخصص في الأخبار العسكرية، عن المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة تيم هوكينز، قوله إن "التحالف الذي أعلنت إيران اعتزامها تشكيله مع السعودية ودول خليجية أخرى أمر غير منطقي ويتحدى العقل".

إعرابه:

-من غير المنطقي والعقلي ان ننتظر من أمريكا موقفا غير هذا الموقف ازاء اعلان قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، عن انه "سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق".

-كان متوقعا ايضا ان يسبق الكيان الاسرائيلي، عرّابه الامريكي، في اتخاذ موقف مناهض من المبادرة الايرانية، وهو ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" بقولها: ان" التقارب بين إيران والسعودية يشكل مصدر قلق كبير لإسرائيل والولايات المتحدة"، وان "إعلان إيران (عن تشكيل تحالف بحري)، جاء على خلفية محاولاتها إعادة علاقاتها مع دول الخليج الفارسي".

-هذان الموقفان، لاكبر قوتين مزعزعتين ومهددتين للامن البحري في الخليج الفارسي وبحر عمان والبحر الاحمر، يؤكدان صوابية الموقف الايراني والعربي، من التقارب وتشكيل تحالف اقليمي بحري، لحماية امن واستقرار المنطقة، وهو هدف يتعارض مع هدف الثنائي الامريكي الاسرائيلي، القائم على ضرب كل مبادرة قد تؤدي الى خلق اجواء ايجابية بين دول المنطقة، وتنزع فتيل الازمات التي اشعلها الثنائي المشؤوم.

-من المضحك ان تروج امريكا لتحالفاتها التي تشكلها تحت التهديد والضغط والمكائد والحيل، في مناطق من العالم تبعد عنها الاف الاميال، بينما تصف تحالف دول منطقة، تجمعها الجغرافيا والتاريخ والدين والمصالح الاقتصادية، بانه "غير منطقي ويتحدى العقل"!!.

-هذان الموقفان الامريكي والاسرائيلي، يكشفان بشكل لا لبس فيه، عن الجهة التي تقف وراء كل الازمات التي تشهدها المنطقة منذ عقود، وتعمل على استمرارها، عبر ضخ الاحقاد والكراهية وافتعال المشاكل بين شعوبها ودولها، كما يكشفان في الوقت نفسه، عن الاحباط واليأس الذي اصاب هذه الجهة، التي لم يبق امامها الا ان ترحل عن المنطقة وتتركها لاهلها.