الدول العربية واستراتيجية ايرانية قديمة لأمن المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وقال عبدالکريم في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ايران دائماً کانت تمد يدها الی الدول العربية للتعاون وکانت تطرح دائماً ان الدول العربية وايران وحدهم المعنيين بأمن المنطقة وان الدول الغربية وبالتحديد الولايات المتحدة ليس لها الحق ولاينبغي ان تکون موجود في مياه الخليج (الفارسي).

وأکد ان هذه السياسة، استراتيجية ايرانية قديمة والتغير الذي طرأ علی ذلک هو من جانب الدول العربية فالصد کان سابقاً يأتي منهم بسبب ارتباطهم بالسياسة الاميرکية وعلاقاتهم واولوياتهم.

وأوضح عبدالکريم ان التغييرات المتسارعة التي طرأت علی المنطقة جعلت الدول العربية تدرک ان الولايات المتحدة لم تعد قادرة علی ممارسة دورها والانفراد في أمن المنطقة.