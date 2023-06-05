لجنة 6+6 تعلن التوصل لتفاهمات حول قوانين الانتخابات في ليبيا

العالم-ليبيا

وقال عضو مجلس الدولة بلجنة 6+6، فتح الله السريري، إن رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، سيشاركان في الإعلان عن اتفاق اللجنة.

وأوضح السريري ، أن فقرات الإعلان ستبدأ بتوقيع رئيسي المجلسين بالأحرف الأولى على اتفاق اللجنة، ويعقب ذلك مؤتمر صحافي لأعضاء اللجنة لإعلان بنود الاتفاق.

وكانت مصادر مقربة من اللجنة قد كشفت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن صالح والمشري سيوقعان بالأحرف الأولى على اتفاق اللجنة بعد توصلها لتسوية جميع النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، خاصة شرطي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.

وكان من المقرر أن تعلن اللجنة عن اتفاقها الخميس الماضي، بعدما توافقت على جميع النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، إلا أنها قررت تأجيل الإعلان، إثر خلاف استجد بين بعض الأعضاء حول عدم أحقية ترشح من صدر بحقه حكم قضائي جنائي.

وتطابقت معلومات المصادر في تصريحات سابقة ، حول أنّ أعضاء اللجنة اتفقوا على السماح للجميع بالترشح للانتخابات الرئاسية دون أي شروط، لكن بعض أعضاء اللجنة تراجع بشأن ضرورة أن تكون الأحكام القضائية في القضايا الجنائية للمرشحين "أحكاماً باتة ونهائية"، حيث رجح أحد المصادر أن يكون بعض الأعضاء قد وقعوا تحت ضغوط وطالبوا بحذف عبارة "باتة ونهائية" لتشمل كل مرشح مطلوباً للعدالة، حتى وإن لم تصدر بشأنه أحكام نهائية.