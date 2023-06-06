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فيديو غرافيك.. الشهيد المصري البطل محمد صلاح

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

 تفاعل مواطنون عرب ومقاومون في مختلف الدول العربية مع الحدث البطولي الذي قلَّ نظيره بهجوم نفذه مُجَنَّد مصري بطل هاجم السبت الماضي محتلين صهاينة وقتل 3 منهم وأصاب 4 آخرين،  انه الشهيد محمد صلاح الذي استشهد اثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب الحدود المصرية.

العالم - فيديو غرافيك

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