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"محاولة انقلاب" واعتقال عشرات الأشخاص في قرغيزستان + فيديو

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الأمن القومي في جمهورية قرغيزستان، عن اعتقال أكثر من ثلاثين شخصا في قرغيزستان لاتهامهم بمحاولة "تنظيم أعمال شغب وانقلاب".

العالم - آسيا والباسفيك

وأوضح الجهاز في بيان أن "لجنة الامن القومي في جمهورية قرغيزستان فكّكت النشاطات غير المشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب في البلد من أجل السيطرة على السلطة بالقوة" مشيرا إلى أن "أكثر من ثلاثين شخصا اعتقلوا قدموا اعترافات".

ويتّهم جهاز الأمن القومي زعيمة حزب "المجلس الشعبي" غير الممثل في البرلمان بأنها الرأس المدبر في هذه المجموعة التي تضم أكثر من مئة شخص وبأنها نظمت "اجتماعات سرية لمناقشة خطط من أجل السيطرة على السلطة بالقوة".

ويؤكد أن المجموعة “كانت ستتلقى قريبا تمويلا من الخارج”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية مسلحين يقومون بتوقيفات. وفي المساء، أكدت وكالة الأنباء الرسمية"قابار"أن جهاز الأمن القومي يجري اعتقالات، بدون أن تورد المزيد من التفاصيل.

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