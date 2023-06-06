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شولتس يتحفظ حيال فكرة إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي

شولتس يتحفظ حيال فكرة إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، الثلاثاء، موقفا متحفظا حيال فكرة إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي.

العالم-اوروبا

وقال شولتس: "علينا أولا أن نقوم بما يجب القيام به الآن"، مشيرا إلى أنه من الضروري في البداية تعزيز التعاون الأوروبي في إنتاج الأسلحة لزيادة درجة كفاءتها.

وأكد شولتس أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الأمن في أوروبا لا يمكن ضمانه إلا من خلال تعاون عبر ضفتي الأطلسي، مضيفا "أنا على قناعة راسخة بأن المهم هو تعزيز الشراكة عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

في المقابل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تأييدها لفكرة إنشاء "جيش للأوروبيين"، وقالت السياسية الألمانية: "الكثير جدا من الدول الأعضاء هي أعضاء بالطبع في الناتو.. من الجيد أننا لدينا الناتو.. لكن الناتو ليس موجودا في كل مكان.. وهناك بالتأكيد سيناريوهات تستدعي تدخل الاتحاد الأوروبي، وعندئذ سيتعين علينا أن نكون في وضع يجعلنا قادرين على التصرف بشكل فعال".

ورأت فون دير لاين أن السؤال الكبير والصعب هو عمن سيتخذ القرار بخصوص استخدام جيش أوروبي ويجب أن تكون هناك العديد من النقاشات في هذا الشأن"، معربة عن احترامها الكبير للمسؤولية التي سيتم تحملها عند إرسال رجال ونساء إلى مناطق أزمات.

وأردفت أن هذه المسؤولية يجب تحملها على المستوى الأوروبي وكذلك أيضا على المستوى الوطني لأن من الممكن أن يتعلق الأمر بالحياة والموت.

وأكدت فون دير لاين أنه يجب تنقيح مثل هذه الأفكار وتعميقها، مشيرة إلى أن الوجهة صحيحة".

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شولتس يتحفظ حيال فكرة إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي

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