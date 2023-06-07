شاهد بالفيديو.. أسرار عن مدی وسبب تسمية الصاروخ فتاح

العالم - خاص بالعالم

وأشار د. افقهي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الی تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده قبل ازاحة الستار عن الصاروخ الفرط صوتي فتاح، حيث قال اننا سنزيح الستار عن صاروخ يغير المعادلات الردعية ويحصن ايران من كثير من الاعتداءات والتهديدات.

وأكد افقهي ان مدی الصاروخ والذي يصل الی 1400 كيلومتر، عبارة عن رسالة للعدو الصهيوني وهو كما أشار مساعد العمليات العسكرية في الحرس الثوري، مستلهم من ارشادات قائد الثورة آية الله خامنئي.

وكشف افقهي عن سبب تسمية الصاروخ بـفتاح قائلا:"مهمة هذا الصاروخ هي فتح المجال لصواريخ اخری هجومية، فهذا الصاروخ يخترق مجالات الدفاع الجوي مثل مقلاع داود أو باتريوت وغيرها ثم يقصف هذه المنصات المضادة للصواريخ لتليه الصواريخ الاساسية فتقصف أهدافها.

وأكد افقهي ان هذا الصاروخ صنع بتقنية محلية ايرانية مئة بالمئة كما قال رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي عند مراسم ازاحة الستار عن الصاروخ.

هذا ويتميز صاروخ فتاح بمحرك يعمل بالوقود الصلب، وهو قادر على الوصول إلى سرعة عالية والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه.

ويصل مدى هذا الصاروخ إلى 1400 كيلومتر وتصل سرعته إلى 13 و15 ماخ، وهو قادر على التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية التابعة للأعداء.