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'اسرائيل' تعتبر الصاروخ الايراني الجديد كاسراً للتوازن

الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير بالشؤون الاسرائيلية عادل شديد ان الاحتلال الاسرائيلي اعتبر الصاروخ الفرط صوتي الايراني فتاح، بأنه "كاسر التوازن".

العالم - خاص بالعالم

وقال عادل شديد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان "اسرائيل" حساسة جداً لأي تطور علمي وتكنولوجي في المنطقة، لكن ما حدث في ازاحة الستار عن الصاروخ الايراني فتاح، فقد اعتبر تطور نوعي جداً وتم توصيفه بالنقاش العبري الامني والعسكري بأنه "شوفير شوفيون" أي انه كاسر التوازن".

وأوضح شديد ان الغرب و"اسرائيل" لطالما حاولوا تكريس وعي المنطقة بأن "اسرائيل" هي الوحيدة التي تمتلك العلم والتقدم والكنولوجيا بعكس البحر الكبير من التخلف والجهل المحيط بها. لكن هذا الانجاز، أبطل هذا التفكير.

وبيّن الخبير بالشؤون الاسرائيلية انها المرة الاولی التي لم يقم الاحتلال بالتشكيك بفعالية الصاروخ الايراني أو التشكيك بمحلية صنعه أو مداه.

وأكد ان الاعلام العبري اعترف بأن ايران توصلت الی هذه التكنولوجيا المتقدمة جداً والتي تعجز دول كثيرة من الوصول اليها.

يشار الی ان فتاح صاروخ باليستي فرط صوتي تفوق سرعته ما بين اثني عشر الى ثلاثة عشر ضعف سرعة الصوت وهو صاروخ باليستي فرط صوتي قل نظيره في العالم، ومع ازاحة الستار عنه باتت إيران واحدة من أربع دول لديها هذه التكنولوجيا في العالم.

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شاهد بالفيديو.. 'اسرائيل' تعتبر الصاروخ الايراني الجديد كاسراً للتوازن