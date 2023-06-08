العراق والأردن يبحثان مشاريع العمل المشترك في مجال الطاقة الذرية

العالم- العراق

وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي عقد اجتماعا مع نظيره رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان وناقشا آفاق التنسيق بشأن البحث العلمي والتدريب والزيارات والبرامج المتبادلة".

وأعرب العبودي عن شكره لرئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية على الدعوة الكريمة لزيارة الأردن ومنشآت هيئة الطاقة الذرية الأردنية التي تشهد مؤشرات مهمة في مجال إنتاج النظائر المشعة وتعدين اليورانيوم والفحوصات والمعايرة التي تجريها المختبرات التخصصية واستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.

وأكد خلال الاجتماع المشترك حرصت هيئة الطاقة الذرية العراقية وملاكاتها على تأطير مساحة التعاون وما يتضمنه من مشاريع تخدم ملف الطاقة السلمية لدى البلدين في المجالات البحثية والعلمية وبناء الشراكات المنتجة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفي هذا الصدد رحب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان بزيارة الوفد العراقي وكرم رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والوفد المرافق له مشيرا في الوقت نفسه الى أهمية تطوير العلاقات وتعضيد بيئة العمل المشترك في مجالات الطاقة الذرية واستخداماتها السلمية والأكاديمية.