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حريق ’هائل’ قرب السفارة السعودية لدي السودان واستنكار سعودي

حريق ’هائل’ قرب السفارة السعودية لدي السودان واستنكار سعودي
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

نددت السعودية "بأشد العبارات" الأضرار التي لحقت بسفارتها لدى السودان وتخريب ممتلكات الموظفين العاملين فيها.، تزامن ذلك مع اندلاع حريق "هائل" في جنوب العاصمة، الخرطوم"، في الاشتباكات التي دخلت أسبوعها الثامن.

العالم - السودان

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة".

كما قال شهود عيان لرويترز إن حريقا هائلا اندلع، الأربعاء، قرب مجمع عسكري يضم مصنع أسلحة في جنوب الخرطوم يقاتل الجيش السوداني للدفاع عنه في مواجهة هجوم تشنه قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف الشهود لرويترز أن قوات الدعم السريع، التي تخوض صراعا على السلطة مع الجيش للأسبوع الثامن، هاجمت مجمع اليرموك، الثلاثاء. ونشرت هذه القوات، الأربعاء، مقطعا مصورا اعلنت فيه أنها استولت على مستودع مليء بالأسلحة والذخيرة في الموقع.

واحتدم القتال في المدن الثلاث التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، الخرطوم وبحري وأم درمان، منذ انتهاء وقف إطلاق نار استمر 12 يوما رسميا، في الثالث من يونيو، بعد انتهاكه بشكل متكرر.

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