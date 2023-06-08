ما رأيكم.. بالصاروخ الإيراني "فتاح" وانعكاساته؟

العالم – ما رأيكم

ووصف صاروخ "فتاح" الإيراني بأنه يشكل انتقالا عسكريا من مرحلة إلى مرحلة أخرى، واختراقاً للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، لافتاً إلى أن القبة الحديدية لا يمكن لها إنزال هذا الصاروخ لفرط سرعته أولا وثانيا لأنه جاهز في كل وقت للضرب لأنه يعمل بالوقود الصلب.

وقال إن صاروخ "فتاح" الفرط الصوتي تعدى القلق الإسرائيلي إلى الخوف الإسرائيلي، حيث بات عليها إعادة التفكير وبسرعة، لأن هذا الصاروخ كاسر للمعادلات والتوازنات.

من جانبه أكد الباحث السياسي رضوان قاسم أن ردة الفعل الإسرائيلية والأميركية والغربية على صاروخ "فتاح" الإيراني تبين ميزان تأثير الإنتاج العسكري الإيراني، مشددا على أن الأهم من الصاروخ نفسه هو ما بعد هذا الصاروخ حيث تواصل الصناعات العسكرية الإيرانية تقدمها.

ما رأيكم:

كيف يقرأ استمرار تفاعل الكشف عن الصاروخ الإيراني فتاح في الوسطين الأميركي والإسرائيلي؟

ماذا عن تعليقات وزير الحرب الإسرائيلي على الإنجاز باعتباره تحديا لكيانه والغرب على السواء؟

ما أهمية رد طهران على بلينكن بعدم ترددها في حماية حقوقها وأمنها وتعزيز قدرتها الردعية؟

هل أكدت إيران بإنجازها أن لا ربط بين برنامجها النووي وتطوير منظومتها الصاروخية؟