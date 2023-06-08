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سوريا وبيلاروسيا تبحثان تطوير علاقات التعاون في قطاعات النقل

سوريا وبيلاروسيا تبحثان تطوير علاقات التعاون في قطاعات النقل
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير النقل السوري المهندس زهير خزيم مع سفير جمهورية بيلاروسيا بدمشق يوري سلوكا علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وآفاق تطوير التعاون الثنائي في قطاعات النقل.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية أشار الوزير السوري خزّيم إلى ضرورة البناء على الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا لدمشق في تشرين الثاني 2022 والانطلاق بها بشكل عملي، والدفع إلى الأمام بالعلاقات وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في النقل البري والبحري والجوي والسككي مع وزارة النقل والمواصلات في بيلاروسيا.

ودعا الوزير خزيم إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات والظروف، إضافة إلى إقامة شبكة علاقات اقتصادية مع الدول التي تمتلك المبادئ والقيم نفسها.

من جانبه أكد السفير البيلاروسي أن مجالات التعاون مع سورية واسعة ولا سيما في قطاعات النقل، داعيا إلى الاطلاع على المشاريع التنموية والاستثمارية في بيلاروس والتطور الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده، والاستفادة منه في تعاون ثنائي غير محدود، وخاصة أن المشاريع الثنائية في أنماط النقل متنوعة وواسعة.

ولفت السفير البيلاروسي إلى ضرورة تفعيل خطوات التعاون والتنسيق واللقاءات وتسريع وتيرة العمل، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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سوريا وبيلاروسيا تبحثان تطوير علاقات التعاون في قطاعات النقل

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