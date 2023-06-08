لبنان يستدعي سفيره في باريس

العالم - لبنان

وفي بيان لها، قالت الخارجية اللبنانية: "تعلن وزارة الخارجية والمغتربين بأنه متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين الى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية".

وأضافت الخارجية: "قد تم إبلاغ الخارجية الفرنسية بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال اعتبارا من يوم 7 يونيو 2023".

ويوم الثلاثاء الماضي، أرسل لبنان وفدا من وزارة الخارجية إلى باريس للتحقيق مع عدوان والاستماع الى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين.

من جهتها، فتحت الخارجية الفرنسية مؤخرا تحقيقا بشبهة اغتصاب وممارسات عنيفة ارتكبها عدوان الذي يشغل منصبه منذ العام 2017، بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق لوكالة "فرانس برس"..

وباستدعائه إلى بيروت، يصبح من الصعب أن يمثل عدوان أمام القضاء في باريس، إذ ان لبنان لا يسلّم مواطنيه الى دول أجنبية لمحاكمتهم.

وحسبما ذكرت "فرانس برس" نقلا عن الخارجية الفرنسية، فإن استدعاء عدوان جاء رغم طلب باريس من السلطات اللبنانية رفع الحصانة عنه "من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".