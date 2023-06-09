لجنة في "الشيوخ الأمريكي" تقر مشروعا يعارض تصنيف الصين دولة نامية!

العالم - الأميرکيتان

وحسب روسيا اليوم جاء في مشروع القانون أنه يجب على الإدارة الأمريكية "معارضة تصنيف الصين كدولة نامية في أي معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الولايات المتحدة طرفا فيها". كما يجب عليها اتخاذ إجراءات لتحقيق هذا الهدف.

ووافق مجلس النواب الأمريكي على هذه الوثيقة في مارس الماضي. ويجب الآن التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بهيئته الكاملة.

ويرى مؤلفو المبادرة أنه من الضروري أن تطالب الولايات المتحدة بتصنيف الصين في المنظمات الدولية كـ "دولة ذات دخل متوسط أعلى أو دولة ذات دخل مرتفع أو دولة متقدمة". وبغض النظر عن نتائج هذه المحاولات، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على ضمان عدم تمتع الصين "بمعاملة تفضيلية" وعدم تلقي "مساعدة مؤسسية نظرا لوضعها كدولة نامية".

ومن المفترض أن تقدم الحكومة الأمريكية تقارير إلى الكونغرس بشأن الجهود المبذولة لتنفيذ كل هذه الإجراءات.