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لبنان.. ملف انتخاب رئيس الجمهورية واحتمالات الحسم

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

العين  شاخصة على ال14 من حزيران الحالي لعله المشهد الأكثر حمامة على الحلبة الرئاسية منذ الإعلان عن الجلسة الأولى لانتخاب رئيس لبنان.

العالماستوديو بيروت

المناكفات السياسية استعرت وتحولت إلى اصطفاف حادة بين القوى اللبنانية وبين سليمان فرنجية وبين جهاد أزعور، بدأت معركة الأرقام ليس للشخصين فحسب، بل هي مقياس لميزان القوى داخل المجلس النيابي المعركة اليوم تبدو ماضية باتجاهات مفصلية وفاصلة بين الحلفاء والخصوم، اصطفافات جديدة ومشهدا مقبلا ربما على مفاجآت.

وقال الشيخ صادق النابلسي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، إن الاستقطاب الذي يشهده لبنان ينذر بانقسام اللبنانيين بشكل عمودي والذهاب إلى سجالات وأوضاع متردية على المستوى السياسي منوها من انتقالها إلى المستوى الأمني.

وتوقع النابلسي، بأن جلسة الأربعاء للبرلمان اللبناني من أجل اختيار رئيس للجمهورية ستكون محفوفة بالمفاجآت بسبب السياق الحالي الماضي باتجاه تعطيل الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب والذهاب إلى جلسة أخرى.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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