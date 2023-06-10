أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 10 يونيو 2023

اطلاعات ..

ممثليتنا بالأمم المتحدة تنفي وجود أية مفاوضات لإبرام إتفاق مؤقت بديل للإتفاق النووي

آفتاب يزد ..

مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يختتم إجتماعاته دون إصدار أي قرار ضد ايران

رويش ملت ..

خطيب صلاة الجمعة بطهران .. الصاروخ فتاح الفرط صوتي تعزيز للأمن والإستقرار بالمنطقة

سياست روز ..

روسيا تتحدث عن صد هجمات للقوات الأوكرانية وإلحاق خسائر فادحة في صفوفها

جام جم ..

أنباء عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد الواسع النطاق في أولى مراحله

كيهان ..

هجمات سيبرانية مكثفة غامضة تعصف بمواقع حساسة في فلسطين المحتلة الخميس

رسالت ..

بلدان الإتحاد الأوروبي تتحرك لتشديد إجراءات وقوانين الهجرة واللجوء للقارة الأوروبية

ايران ...

المقاومة الفلسطينية تشن أربعا وعشرين عملية ضد الإحتلال الصهيوني بالضفة بيوم واحد

جوان ..

إنفجارات بولاية بدخشان الأفغانية توقع ضحايا, وشكوك حول كونها تصفية حسابات بين طالبان

خراسان ..

ترامب يواجه إتهامات فدرالية خطيرة قد تؤدي لمحاكمته وتنهي مستقبله السياسي تماما

اعتماد ..

الإتحاد الأوروبي يقر مشروعا خاصا لتشديد إجراءات الهجرة واللجوء بشكل كبير

ارمان ملي ..

الرئيس الروسي يؤكد عزم موسكو على نشر رؤؤس نووية قريبا في جمهورية روسيا البيضاء

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت عن زيارة وزير الخارجية الامريكي الاخيرة للسعودية في مقالها ( بلينكن يعود من الرياض خالي الوفاض ) ..

الوزير بلينكن توجه للسعودية في محاولة امريكية لانعاش العلاقات الثنائية التي دخلت مرحلة فتور مشهودة منذ وصول بايدن للسلطة بالبيت الابيض . ان الفتور في العلاقات الوطيدة تقليديا بين امريكا والسعودية بدأ بخلافات حول النفط وحقوق الانسان لكنه اتخذ طابعا اوسع في الاشهر الاخيرة ..

إن إنتهاج السعودية سياسة خارجية جديدة بتعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا وكذلك إستئناف العلاقات مع ايران وضع واشنطن في موقف حرج.

ان بلينكن لم يستطع اقناع كبار المسؤولين السعوديين بشأن العودة لما يمكن وصفه بالمسار السابق للسياسة السعودية بالرهان على جسور العلاقات مع واشنطن على حساب علاقاتها الاقليمية والدولية الاوسع والاكثر استقرارا وثباتا واهميةً للمصالح الوطنية السعودية . وعاد بلينكن لواشنطن خالي الوفاض تماما حتى في قضايا النفط .

خراسان ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها متسائلة (هل بدأ الهجوم الأوكراني المضاد حقا ؟) .. روسيا تقول انها كبدت القوات الاوكرانية خسائر فادحة في هجومها المضاد لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية بجنوب وجنوب شرقي اوكرانيا, الا ان كييف تصر على ان هجومها المضاد لم يبدأ بعد ومن دون ان تتطرق لاية تفاصيل عن الهجمات الاخيرة لقواتها على المواقع الروسية .

تكتم كييف قد يرتبط بمحاولة التقليل من أهمية فشل هذه الهجمات لتفادي حدوث إنهيار في معنويات القوات الأوكرانية.

فمصادر اعلامية ومؤسسات ابحاث استراتيجية امريكية اكدت وجود مؤشرات تدل على ان اوكرانيا قد بدأت بالفعل هجومها المضاد وان استخدام دبابات ليوبارد الالمانية التي استلمتها قبل اسابيع ونظمِ مدفعية امريكية جديدة في هجماتها الاخيرة من بين هذه المؤشرات.

وفي كل الاحوال من الصعب التكهن بالمسارات التي ستأخذها التطورات والمستجدات الميدانية في اوكرانيا خاصة بعد حادث تفجير سد " نوفا كاخوفكا " الضخم بمقاطعة خيرسون الاوكرانية وتعثر الاستعدادات العسكرية الاوكرانية .

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة لشرق سوريا ) ..اكد شهودُ عيان في قرى وبلداتٍ في شرق سوريا وصولَ رتل كبير من الشاحنات الامريكية التي تحمل ذخائر حربية ومعدات عسكرية عبر الحدود العراقية السورية . وحسب اوساط خبرية سورية وشهودِ عيان.

توجه هذا الرتل العسكري الأمريكي الى القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة بدير الزور وخاصة في مناطق الآبار النفطية السورية.

ويبدو ان هذا الرتل هو ثاني رتل عسكري امريكي ضخم يدخل الاراضي السورية من العراق منذ مطلع هذا العام . وجدير بالذكر ان دمشق دعت مرارا لخروج القوات الامريكية من الاراضي السورية واتهمت امريكا بمواصلة سرقة ونهب النفط السوري.

اطلاعات ..

في مقالها ( إستراتيجية أمريكا بأوكرانيا,الدفع نحو إستمرار الحرب).. كتبت صحيفة اطلاعات ..يبدو واضحا للعيان تماما ان هدف الولايات المتحدة من وراء مواصلة ارسال السلاح لاوكرانيا هو استنزاف روسيا واضعافها قدر الامكان , والواقع ان امريكا وجدت في هذه الحرب فرصة ذهبية لتحقيق هذا الهدف وكذلك لربط اوروبا المذعورة بالمزيد من قيود التبعية بها .

إن واشنطن تتعمد مواصلة وزيادة إرسال السلاح للجيش الأوكراني رغم ثقتها بعدم قدرته على حسم الحرب, فهدفها إستنزاف روسيا.

عسكريا واقتصاديا.والواقع هو ان امريكا تعرض الامن الاوروبي والعالمي للخطر بهذه الاستراتيجية وتدفع العالم كله لحافة الانزلاق بحرب عالمية جديدة . كما ان هذه الاستراتيجية قد تؤدي لتفجر الاوضاع في العديد من البلدان الاوروبية وحتى في حالة عدم اتساع دائرة الحرب باوكرانيا , فالانعكاسات والتبعات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن مواقف الغرب بصورة عامة من هذه الحرب باتت تترك بصمات اقتصادية واجتماعية سلبية عميقة على المجتمعات الاوروبية نفسها.

آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة آفتاب يزد في تقريرها ( مجلس الحكام لم يصدر قرارا ضد ايران )..اختتم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناقشاته بشان البرنامج النووي الايراني دون اصدار اي قرار ضد ايران رغم كل محاولات قوى غربية والكيان الصهيوني للضغط باتجاه صدور ادانة ضد بلادنا .

البيان الختامي لمجلس الحكام دعا للمزيد من التعاون والتنسيق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر الذي اثار إستياء تل أبيب.

وقوى غربية مارست ضغوطا متزايد لدفع الامور باتجاه تصعيد الضغوط على ايران .

ان التعامل الايجابي الواسع الذي تبديه ايران لحل اية قضايا عالقة مع هذه الوكالة الدولية دفعت بمديرها العام رافائل غروسي للاذعان عمليا لهذا الواقع في خطابه باجتماعات مجلس الحكام.