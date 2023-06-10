رئيس الكنيست يتعهد باعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على "الصحراء"

العالم - الاحتلال

وتعهد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، بأن يعترف كيان الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ذكرت أن أوحانا حظي باستقبال على السجاد الأحمر، وترحيب حار في البرلمان المغربي، وسط لفتة أعلن بموجبها أن كيان الاحتلال يعرب عن دعمه، وتعهد بأن يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.



وأضافت في تقرير أن "من استقبل أوحانا في حدث احتفالي هو نظيره المغربي رشيد طالبي العلمي، حيث سارا معا على السجادة الحمراء، متفاخرا له أن المغرب "أول دولة إسلامية تجرأت" على دعوة رئيس كنيست إسرائيلي، مخاطبة إياه "وصولك شرف كبير لي" على حد تعبيره، وكان ضمن الحضور رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية نور الدين الحروشي".