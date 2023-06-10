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رئيس الكنيست يتعهد باعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على "الصحراء"

رئيس الكنيست يتعهد باعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على
السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

استمرارا لمسلسل تطبيع مخزئ بين كيان الإحتلال وبعض الأنظمة العربية احتفى الإعلام العبري، بالزيارة التي أجراها رئيس كنيست الإحتلال الإسرائيلي إلى المغرب، بالتزامن مع الترحيب الحار الذي وجده في الرباط، باعتباره أول شخصية تتقلد هذا المنصب يزور دولة عربية.

العالم - الاحتلال

وتعهد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، بأن يعترف كيان الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ذكرت أن أوحانا حظي باستقبال على السجاد الأحمر، وترحيب حار في البرلمان المغربي، وسط لفتة أعلن بموجبها أن كيان الاحتلال يعرب عن دعمه، وتعهد بأن يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأضافت في تقرير أن "من استقبل أوحانا في حدث احتفالي هو نظيره المغربي رشيد طالبي العلمي، حيث سارا معا على السجادة الحمراء، متفاخرا له أن المغرب "أول دولة إسلامية تجرأت" على دعوة رئيس كنيست إسرائيلي، مخاطبة إياه "وصولك شرف كبير لي" على حد تعبيره، وكان ضمن الحضور رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية نور الدين الحروشي".

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رئيس الكنيست يتعهد باعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على "الصحراء"