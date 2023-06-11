شاهد.. ماذا يدعون الحجاج في المدينة المنورة؟

العالم - مراسلون

وفي غضون أيام سيبدء الحجاج بأداء مناسك الحج بعد الوصول إلى مكة المكرمة.

ولكن ما هي دعواتهم وماذا يريد هؤلاء الحجاج من الله سبحانه وتعالى بجوار مرقد الرسول الأكرم صلوات الله عليه؟

قال حاج ايراني لقناة العالم:"مصدر الأمان وهدوء البال شيئان: القران والدعاء، فلابد أن نلجأ الى القران والدعاء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب".

وأية صلوات ودعوات يدعون بها الله جل وعلا، وبماذا جعلوا الرسول صلوات الله عليه شفيعاً لهم في دعواتهم؟

وقال حاج جزائری لقناة العالم:"يجب ان يكون الدعاء لعامة الامة الاسلامية، ركزت في ادعيتي في الدرجة الاولی علی وطني الجزائر، وان يلم شملها ويوحد شتاتها كما دعوت لأخواننا في فلسطين ونصرة المسجد الاقصی المبارك الذي هو في قبضة اليهود الانجاس، نسأل الله تبارك وتعالی ان يعجل لهم بالنصر وان يحرر الاقصی المبارك من هذا الاحتلال الغاصب الاسرائيلي".

هل يأخذ حجاج بيت الله الحرام بعين الاعتبار رغباتهم الفردية فقط، أم أن لديهم أيضاً دعوات اجتماعية تعود الى كثير من التحديات و الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم وفي باقي الدول الاسلامية.

وقال حاج سوداني لقناة العالم:"فلسطين هي امتنا والمصيبة الكبيرة، نحن ندعوا لفلسطين في السودان في كل الاوقات. نسأل الله ان ينصر فلسطين".

فضلاً عن طلب الرحمة والخير والمغفرة لأنفسهم وذويهم يدعون ضيوف الرحمن في المدينة المنورة ربهم ان يكشف الغمة عن هذه الامة وان يصلح امور المسلمين.