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وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية عن وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاما.

العالم-اوروبا

وقالت مصادر صحفية إن برلسكوني البالغ من العمر 86 عاما توفي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، حيث تم إدخاله المشفى في الـ 9 يونيو.

وقبيل ذلك، كان قد أمضى رئيس الوزراء السابق 45 يوما في المستشفى. حيث عانى من التهاب رئوي وسرطان الدم.

برلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراء في بلاده مع امتلاكه ثروة تقدرها مجلة فوربس بنحو 6.4 مليارات يورو. وكان قد دخل في السنوات الأخيرة إلى المستشفى مرارا.

دخل برلسكوني عالم السياسة عام 1994 وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه تسع سنوات. ورغم سلسلة فضائح جنسية وقضايا قانونية شوهت صورته، احتفظ بمكانة خاصة في قلوب كثير من الإيطاليين.

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وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني

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