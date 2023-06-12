الجيش السوداني: المتمردون باتوا يرتدون ملابس مدنيين ويتنقلون بالسيارات المنهوبة

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وأوضح الجيش في بيان له اليوم الاثنين "قامت قواتكم المسلحة أمس بعمليات تمشيط لجيوب التمرد في مناطق الرميلة وأبو حمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا ومحلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل"

وأضاف البيان "تكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات، وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة، الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم".

وأفاد الجيش "المتمردون أصبحوا يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية المنهوبة في كل تحركاتهم ويحتمون بمنازل المواطنين".