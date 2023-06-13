المجموعات المسلحة تستهدف الأراضي الزراعية في أرياف حلب

العالم - خاص بالعالم

حيث تستهدف المجموعات المسلحة الاراضي الزراعية بشكل يومي لتخريبها وحرقها.

تعد الزراعة احدى اهم دعائم الاقتصاد السوري والتي تضررت خلال الحرب و بعدها خصوصا في الوقت الحالي مع ارتفاع اسعار الوقود والمعدات اللازمة للزراعة بسبب العقوبات مما ادى الى انخفاض الانتاج بشكل كبير.



الجماعات المسلحة والدول الداعمة لها وبعد فشلهم عسكريا كثفو الحصار الاقتصادي، فالاولى تدمر و تحرق المحاصيل و الثانية تفرض عقوبات تمنع وصول مستلزمات الانتاج، و المتضرر الوحيد هو المواطن السوري الذي صمد طيلة سنوات الحرب.

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