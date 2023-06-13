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المجموعات المسلحة تستهدف الأراضي الزراعية في أرياف حلب

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

مع حصاد موسم القمح في ارياف حلب بدأت الجماعات المسلحة حملتها المعدة مسبقا لاستهداف الاراضي المزروعة به في ريف حلب الشمالي كونها مصدر الرزق الموسمي والوحيد لاهالي هذه القرى.

العالم - خاص بالعالم

حيث تستهدف المجموعات المسلحة الاراضي الزراعية بشكل يومي لتخريبها وحرقها.

تعد الزراعة احدى اهم دعائم الاقتصاد السوري والتي تضررت خلال الحرب و بعدها خصوصا في الوقت الحالي مع ارتفاع اسعار الوقود والمعدات اللازمة للزراعة بسبب العقوبات مما ادى الى انخفاض الانتاج بشكل كبير.

الجماعات المسلحة والدول الداعمة لها وبعد فشلهم عسكريا كثفو الحصار الاقتصادي، فالاولى تدمر و تحرق المحاصيل و الثانية تفرض عقوبات تمنع وصول مستلزمات الانتاج، و المتضرر الوحيد هو المواطن السوري الذي صمد طيلة سنوات الحرب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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