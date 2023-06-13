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ايران ...خطوات هامة في مجال المحركات التوربينية والاسطوانية والصواعق الذكية

ايران ...خطوات هامة في مجال المحركات التوربينية والاسطوانية والصواعق الذكية
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوات الجوية للجيش الايراني العميد الطيار حميد واحدي ان هذه القوات قامت بخطوات هامة في مجال تصميم وصنع المحركات التوربينية والمحركات الاسطوانية وانتاج الصواعق الذكية لرفع مستوى الاستهداف النقطوي في الاسلحة والذخائر.

العالم - ايران

واشار العميد واحدي في كلمة القاها صباح اليوم الثلاثاء امام ملتقى تبيين توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، والذي انعقد في جامعة الشهيد ستاري الجوية، ان الايمان ، واطاعة الولي الفقيه ، والادارة الجهادية ورصد المنطقة المحيطة بنا ومعرفة ورصد التهديدات ، والاهتمام بالتكنولوجيات التي توفر التفوق في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء السيبراني والحرب الالكترونية ، وكذلك الاهتمام بمجال الطائرات المأهولة وغير المأهولة ، هو من الاركان الهامة للادارة التي يؤكد عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية.

كما قال العميد واحدي ان القوات الجوية للجيش الايراني قد قامت بانجازات مؤثرة في مجال تصميم وصنع المحركات التوربينية والاسطوانية وانتاج الصواعق الذكية بهدف رفع مستوى القدرات في مجال الاصابة الدقيقة للاهداف ، وكذلك تعزيز اسطول الطائرات المسيرة وتصميم وصنع انواع اجهزة المحاكاة، وانواع اجهزة التشويش الرادارية والذبذبية، واعادة تأهيل وتصليح انواع الطائرات، والتركيز على المهارات في التدريبات، والسيطرة الاستخبارية في الخليج الفارسي وبحر عمان.

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