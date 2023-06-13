خدمات الشهيد سليماني لمحور المقاومة ودوره في دحر الارهاب

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الاجتماع العلمي الثاني حول خدمات الشهيد قاسم سليماني تحت عنوان 'الأرضيات والسياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية لتنظيم داعش الارهابي ونشاطه'، حضره مساعدو وزير الخارجية، وعدد من الشخصيات، لبحث ما قدّم 'الشهيد سليماني' من خدمات عديدة لمحور المقاومة، لم تنحصر في جغرافيا خاصة، بل امتدّت من العراق لتصل الى لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها خلال عدة عقود والتي يعتبرها كبار قادة المقاومة أبديةً وغير مهملة.

وقال رئيس اللجنة الدولية لمتابعة اغتيال الشهيد سليماني، عباس علي کدخدايي:"دور الشهيد سليماني لا يخفى على أحد، فهو وقف ضد الجماعات التكفيرية والإرهابية التي حظيت بدعم دول مثل أمريكا، وأدى واجبه الإنساني والدولي".

وبحسب المجتمعين فكلما يمر الوقت على استشهاد هذا القائد، تتجلى الخدمات التي قدّمها للعالم الإسلامي والمقاومة أكثر فأكثر. في الوقت الذي سعت فيه الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وحلفاؤهما إلى إنهاء طريقهم باغتيال الحاج قاسم ورفاقه. فان الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الأمريكيون في هذا الصدد هو أنهم لم يفهموا أنّ 'الحاج قاسم سليماني' ليس شخصيةً بل هو مدرسة معطاءة. لذلك ورغم مرور عامين على استشهاد الحاج قاسم، إلا أنّ طريقه لم ينته ولا المقاومة.

وقال الشيخ مهدي فرمانيان وهو استاذ جامعي:"أصبح الجنرال سليماني أسطورة في العالم الإسلامي، ولن تضيع خدماته، بل ستبقى أبدية. وإنّ حياة الناس وممتلكاتهم والأضرحة والاماکن المقدسة واموالهم کانت مهمةً بالنسبة له، ودافع عن جميعها".

وأشير في الاجتماع إلى بعض الأدوار التي لعبها الجنرال سليماني في مجال مكافحة الإرهاب، وما قدّم خدمات قيّمة لمحور المقاومة قبل استشهاده، حيث إنه لعب دوراً مهماً وحاسماً في تحقيق النصر على إرهاب داعش التكفيري. ولبّى نداء الشعوب المظلومة لمساعدة بلدانهم، ووقف الى جانبهم لدحر تنظيم داعش الارهابي.

القائد الشهيد سليماني استخلص الدروس والعبر من كل جولة من جولات المواجهة مع الأعداء ومنهم تنظيم داعش الارهابي، وابتكر تكتيكات خاصة بكل مواجهة.