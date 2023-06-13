إيران وفنزويلا توقعان علی عدة عقود نفطية

العالم - إيران

وأعلنت وزارة النفط الإیرانية عن توقیع عدة اتفاقيات تعاون بین إيران وفنزويلا في مجال تطوير الحقول والمحطات النفطية، وتنشيط طاقة التكرير والبتروكيماويات خلال زيارة السيدإبراهيم رئيسي للعاصمة الفنزويلية كراكاس.

ويمضي التعاون النفطي الإيراني-الفنزويلي في مجال تطوير الحقول وتحديث المصافي والمجمعات البتروكيماوية وتجارة النفط قدما بشكل متنامي ومتزايد وصولا إلى توقيع وثائق ومذكرات تعاون مشتركة جديدة.

وكان البلدان قد أبرما بالفعل اتفاقيات في مجال النفط والطاقة منذ بداية حكومة الرئيس رئيسي، وقد تم توقيع جزء مهم من هذه الاتفاقيات التنفيذية والوثائق الجديدة لتطوير وتعزيز التعاون الفعال بين البلدين.

کما قد وقع وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" خلال زيارته للعاصمة الفنزويلية كراكاس العديد من الوثائق ومذكرات التفاهم مع نظيره الفنزويلي "بيدرو رافاييل تيليشيا" بحضور النائبة الأولى للرئيس الفنزويلي "دلسي إلوينا رودريغيز غوميز"، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وفنزويلا في قطاعي صناعات المنبع والمصب في صناعة النفط.