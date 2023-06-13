61 ألف برميل زيادة في إنتاج النفط الإيراني في مايو/أيار

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط الخام (أوبك)، في تقريرها الأخير، نقلا عن مصادر ثانوية، أن إنتاج إيران من النفط في مايو 2023 بلغ 2 مليون و 679 ألف برميل يوميا، أي بزيادة 61 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق.

وأنتجت إيران في شهر مايو أبريل مليونين و619 الف برميل من النفط يوميا .

ووفقا لتقارير أوبك، أنتجت إيران 2 مليون 577 ألف برميل يوميا في مارس، و2 مليون 574 ألف برميل يوميا في فبراير، و 2 مليون 554 ألف برميل يوميا في يناير.

وبلغ معدل إنتاج إيران في كانون الأول 2 مليون و 579 ألف برميل نفط يوميا، وفي تشرين الثاني 2 مليون و 579 ألف برميل نفط يوميا، وفي تشرين الأول 2 مليون و 561 ألف برميل نفط.

إيران لا تزال في المركز الخامس لمنظمة أوبك من حيث الإنتاج

واستحوذت إيران في أبريل العام 2021، على المركز الرابع من إنتاج أوبك للنفط من الكويت، ومنذ ذلك الحين حافظت على هذا المركز حتى أكتوبر العام 2021، ولكن في نوفمبر، زاد إنتاج الكويت من النفط مرة أخرى وتجاوزت إيران وحلت في المركز الرابع، وعادت إيران إلى المركز الخامس.

وفي الوقت الحاضر، تعد المملكة العربية السعودية بإنتاج 9 مليون و 977 ألف برميل في اليوم، والعراق بإنتاج 4 ملايين و 137 ألف برميل في اليوم، والإمارات العربية المتحدة بانتاج مليونين و 894 ألف برميل في اليوم، أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في منظمة أوبك.

والكويت هي رابع دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك بإنتاج مليونين و555 ألف برميل يوميا.

وقبل إجراءات الحظر الأميركية عام 2018، كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق.