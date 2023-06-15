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الجهـاد الإسلامي تنعي الشهيد "الأنيس"

الجهـاد الإسلامي تنعي الشهيد
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

نعت حركـة الجهـاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس الشهيد خليل الأنيس الذي ارتقى خلال العدوان على نابلس بالضفة المحتلة.

العالم- فلسطين

وقال الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي أ. طــارق سلمــي: إن الاحتلال يتحمل مسؤولية استمرار وتصاعد عدوانه على أهلنا في الضفة الغربية.

وشدد على أن شعبنا يتصدى لهذا العدوان، والمقاومة تقوم بواجباتها ومصممة على مواصلة ردها على جرائم الارهاب الصهيوني .

ووجه التحية للمقاتلين الأبطال في نابلس الذين واجهوا جنود العدو، مؤكداً أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع الاحتلال ولجم عدوانه .

واستشهد شاب وأصيب آخرون بجراح مختلفة فجر اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى النجاح في نابلس عن استشهاد الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على نابلس.

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الجهـاد الإسلامي تنعي الشهيد "الأنيس"

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