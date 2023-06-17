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ايران والبرازيل تحتفلان بمرور 120 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية

ايران والبرازيل تحتفلان بمرور 120 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

هنأ وزير الخارجية "حسين امير عبد اللهيان" مرور 120 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والبرازيل.

العالم - ايران

وكتب حسين أمير عبداللهيان عبر صفحته على تويتر: "أهنئ الذكرى الـ 120 للعلاقات الدبلوماسية بين إيران والبرازيل".

وأضاف وزير خارجية إيران: "فضلا من ان اقدم احر التهاني إلى نظيري البرازيلي، اؤكد في ختام زيارة رئيس الجمهورية إلى ثلاث دول في أمريكا اللاتينية، على إرادة طهران واستعدادها لتوسيع العلاقات بين الجانبين وزيادة الاتصالات والمبادرات الجديدة قدر الإمكان".

يذكر انه في الأسبوع الماضي، قام الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي بجولة مكوكية في أمريكا اللاتينية شملت دول فنزويلا وكوبا ونيكاراغواي.

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