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القضاء على خلية إرهابية مسلحة في سيستان وبلوشستان

القضاء على خلية إرهابية مسلحة في سيستان وبلوشستان
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد حرس الحدود في سيستان وبلوشستان، القضاء على خلية إرهابية مسلحة، ومقتل شخص وإصابة عدد من عناصر هذه الخلية الإرهابية.

العالم - ايران

وقال العميد رضا شجاعي في تصريح له إن قوات حرس الحدود في سيستان وبلوشستان نصبت كمينا لخلية إرهابية مسلحة كانت تنوي دخول البلاد من الحدود الشرقية. وبعد ساعات من الكمين، لاحظ حرس الحدود عددا من الأفراد المسلحين الذين كانوا يحاولون دخول أراضي إيران.

وأضاف، واثر الاشتباكات التي دارت قتل أحد عناصر الخلية الإرهابية وجرح عدد آخر نتيجة النيران الكثيفة لقوات حرس الحدود.

وتابع: وفي هذه العملية أصيب أحد الزملاء، وتم نقله على الفور إلى المركز الطبي، وحالته العامة مستقرة.

وأضاف: إن حرس الحدود في سيستان وبلوشستان سيتصدون بحزم لأي أعمال غير قانونية، خاصة المسلحة، ولن يسمحوا بخلق أي انعدام للأمن وعدم الاستقرار.

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