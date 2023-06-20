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أطعمة تحارب الكوليسترول في الدم

أطعمة تحارب الكوليسترول في الدم
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي أن التحكم بمستوى الكوليسترول في الدم يساعد على منع العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

العالم - منوعات

ويشير الخبير في مقابلة إلى أن هناك أطعمة يساعد تناولها على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

ووفقا له، توجد أربع مجموعات من المواد الغذائية تساعد على تطبيع تركيب الدم وتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم. وهذه المواد هي:

- الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية. تنسب إلى هذه الأطعمة: خبز الحبوب الكاملة، الحنطة السوداء، الفواكه والثمار والخضروات.

ويضيف موضحا: تربط الألياف الغذائية أحماض الصفراء في الأمعاء ولا تسمح بامتصاصها، ما يجبر الجسم على البحث عن مصدر آخر للحصول على خلايا الكوليسترول. وبفضل ذلك يتحول الكوليسترول "الضار" إلى الكوليسترول "الجيد".

- البقوليات، للبقوليات آلية مماثلة ووفقا له، تحتوي البقوليات بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية، على بروتين خاص يحتوي على عدد أقل من الأحماض الأمينية مقارنة بالبروتين الحيواني.

- منتجات الألبان، تعمل منتجات الألبان المخمرة على تحسين البكتيريا المعوية، أي لها تأثير مضاد للالتهابات في الجسم.

- أطعمة غنية بأوميغا-3، ينسب الأطباء إلى هذه الأطعمة: زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيت السمك والأسماك الدهنية.

ويؤكد الخبير على أن هذه المنتجات تعمل على تطبيع تركيب الدهون في الدم وتساهم في تخفيض مستوى الكوليسترول.

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