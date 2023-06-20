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انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 20 حول سورية بموجب صيغة أستانا

انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 20 حول سورية بموجب صيغة أستانا
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخية أعمال الاجتماع الدولي العشرين حول سورية بموجب صيغة أستانا.

العالم - سوريا

ويشارك في الاجتماع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان ووفود البلدان الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” ، حيث يترأس وفد روسيا الاتحادية الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ووفد الجمهورية الإسلامية الايرانية كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

ويستغرق الاجتماع يومين ومن المنتظر أن يشارك في أعماله بصفة مراقبين ممثلو الأمم المتحدة والبلدان المجاورة لسورية وهي لبنان والعراق والأردن .

وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن المناقشات في الاجتماع الحالي تشمل تغيرات الموقف الإقليمي حول سورية والوضع الإنساني فيها وجهود تسوية الأزمة ومسائل مكافحة الإرهاب وكذلك إعادة إعمار سورية وتوفير الظروف لعودة اللاجئين.

و يشهد اليوم الأول للاجتماع إجراء لقاءات ثنائية وثلاثية الأطراف بين الوفود المشاركة وتتواصل المشاورات في اليوم الثاني قبيل انعقاد الجلسة العامة للاجتماع التي يتلى فيها البيان الختامي وتليها مؤتمرات صحفية لرؤساء الوفود المشاركة.

وكان الاجتماع الأخير التاسع عشر ضمن صيغة أستانا انعقد في العاصمة الكازاخية يومي 22و 23 من تشرين الثاني عام 2022 ودعا في بيانه الختامي إلى الالتزام بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

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