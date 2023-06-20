بأس الاحرار .. تُلقم المُحتَّلَ حَجَرا

العالم - نبض السوشيال

امتازت معركة جنين الاخيرة بمواجهة صلبة من قبل أبطال ورجال المقاومة الفلسطينية التي اوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف العدو وحاصرت بعض عناصره بنصب الكمائن لهم وبتدمير آليات عسكرية للعدو الصهيوني المعتدي ومنها تدمير مدرعة مصفحة عسكرية اسرائيلية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، ما يثبت للعدو ان التصنيع العسكري الفلسطيني قد انطلق بالفعل ومنه صناعة العبوات التي سُمّيت باسماء الشهداء الفلسطينيين.

المقاومون الابطال الفلسطينيون دفعوا المحتل المتعجرف الى الاستعانة بطائرات الـ"اباتشي" من اجل تأمين انسحاب جنوده الذين هلكوا واصيبوا في معركة لم تكن سهله مع التطور الملحوظ في اعداد وتكتيك واستراتيجية المقاومة.

أصاب الاحتلال ما أصابه

المعتدي الاسرائيلي وصل مرحلة السُعُر "يعضُّ كل من يراه امامه وقربه" والاخبار تشير الى انه ومن شدة سُعُره اثر تكبده للخسائر المتلاحقة، لم تسلم حتى المساجد من طغيانه ووحشيته والتي اقتحمها بآلياته العسكرية لتأمين حماية جنوده بعد أصابتهم، اطلق النار على كل ما يتحرك.

انها معركة استشنائية استمرت حوالي ثماني ساعات كان أهم عنصر فيها التميز في الأداء ومفاجأة قوى الاحتلال وحكومته بقوة ردع شباب مقاومين مجاهدين.

حاول جيش الاحتلال لساعات عديدة ان يزيل آثار نصر معركة بأس الاحرار التي قادها المقاومون في مخيم جنين، ليثبتوا بأن المعادلات اختلفت وأثار النصر الذي فشل الاحتلال في اخفائه كشف زيف روايته وصدق رواية المقاومة بأنها لن تهزم في جنين.

نتابع الان اهم التغريدات التي صدحت بها حناجر المغردين العرب ضمن وسمي #جنين و #بأس_الاحرار..

تحت وسم #بأس_الاحرار نشر (السيد ابراهيم مهدي) فيديو يصور مشهدا حيا لعملية تفجير ناقلة جند النمر المحصنة وغرد قائلا:

مشاهد تعرض لاول مرة من تفجير سرايا القدس - كتيبة جنين ناقلة جند النمر المحصنة بعبوة التامر خلال معركة #بأس_الأحرار وإعطابها بشكل كامل ومقتل واصابة من فيها.

كتيبة جنين - الإعلام الحربي

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نشر الناشط (حسين) صورة تعبيرة للمقاومة الفلسطينية وغرد قائلا:

في ساحات الوغى و ساحات الحرب، أن تقف في جنين و أنت رافع رأسك، هذه جنين يعني مش إسم عابر هاي جنين بوابة المجد، عزّت النّفس، شرف البقاء، هاي لكسرت أنف موفاز و شارون و دعّست عليه هاي دماء ولادنا في جنين. تشعر كأنك ترتجف حبًّا ترتجف رغبة.

#بأس_الأحرار

#أوهن_من_بيت_العنكبوت

كما نشرت المغردة (اخمينيون أم البنين - Om lbaneen3) مشاهد مصورة لكمين ينفذه ابطال المقاومة وغردت قائلة:

مشاهد من كمين #جنين الذي نفذته فصائل #المقاومة الفلسطينية.

#بأس_الأحرار

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يتبع..