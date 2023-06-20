نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-06-2023

قناة العالم
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يستقبل رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسعود بارزاني في المجمع الرئاسي بأنقرة
الرئيس الايراني يؤكد لدى استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن محور المقاومة اليوم قوى من أي وقت مضى
وسائل اعلام البانية: مواجهات بين الشرطة الالبانية وزمرة مجاهدي خلق في احدى مخيماتهم
وزير الخارجية الايراني يلتقي امير قطر وكبار المسؤولين ويبحث معهم العلاقات الثانية والمفاوضات النووية
وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارته إلى قطر وعمان يجري خلالها مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات المفاوضات النووية
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-06-2023
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/06/20/168727167260050600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/06/20/168727167260050600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/06/20/168727165829097500.jpg
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 20-07-2023
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-06-2023
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
فيديو
شاهد.. عين على شبكات التواصل في العالم العربي
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦
مختارات
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 19 يونيو 2023
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠
التواصل
صور مختارة لهذا الاسبوع من عالم الحيوانات
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٨
أهم الأخبار
السودان.. أي فرص للسلام؟
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦
خاص بالعالم- مراسلون
ردود الفعل بعد محاصرة النظام البحريني الدراز بقواته قبل صلاة الجمعة
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨
خاص بالعالم- مراسلون
تقنية"شات جي بي تي"وأثرها بمستقبل الوظائف
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير ناقلة جند إسرائيلية محصّنة بعبوة ناسفة
وزير التعليم العراقي يستقبل خرازي ويبحثان التعاون العلمي المشترك بين البلدين
مفوضية انتخابات العراق تستبعد إجراء انتخابات برلمان كردستان ومجالس المحافظات معا
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين
بري يطالب الإتحاد الاوروبي مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين
الشيخ حمودي يستقبل خرازي ويثمن تسهيلات إيران لاستمرارية تدفق الغاز
مقالات و تحليلات
كمين "بأس الاحرار" يغير معادلة المواجهة في جنين
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
قراءة في التفاهم الايراني السعودي.. كيف سيقود المنطقة وألى أين؟
ما رأيكم بالاستغلال الأوروبي لورقة اللاجئين السوريين؟
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.