إدانات خليجية لعدوان الاحتلال الغاشم على جنين

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وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، جاسم محمد البديوي، في بيان، إنه يدين ويستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وشدد البديوي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي تعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما جدد تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية "باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين.

وأكدت الوزارة رفض السعودية التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة، متقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين.

وكانت قطر والإمارات قد أدانتا، في بيانين أصدرتهما وزارتا خارجية البلدين، أمس الاثنين، عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

واعتبرت الخارجية القطرية ما حدث "حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال".

فيما دعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية إلى "خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع أعداد الشهداء في مدينة جنين إلى 6، إضافة لـ90 إصابة برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، أمس الاثنين.

في حين أصيب 7 جنود إسرائيليين بجروح من جراء تصدي المقاومة الفلسطينية للاقتحام الإسرائيلي، حسب بيان أصدره جيش الاحتلال.