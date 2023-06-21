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التبادل التجاري الايراني-الصيني يبلغ 6.5 مليار دولار في 5 أشهر

التبادل التجاري الايراني-الصيني يبلغ 6.5 مليار دولار في 5 أشهر
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجمارك الصينية عن ان حجم التجارة بين إيران والصين قد بلغ 6.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

العالم - ايران

وقد اظهرت آخر الإحصاءات التي نشرتها الجمارك الصينية أن تجارة البلاد مع إيران قد بلغت 6.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بحيث ان هذا الرقم لم يتغير بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تم الإعلان عن قيمة التبادلات بين البلدين في الأشهر من كانون الثاني /يناير إلى أيار /مايو 2022 بما يصل الى ستة مليارات و 470 مليون دولار.

واشارت الاحصاءات الى ان الصادرات الايرانية الى الصين بلغت في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 مليار و 900 مليون دولار.

يعتبر النفط الخام أهم سلعة تستوردها الصين من إيران.

ويذكر ان الصين صدرت ما قيمته ثلاثة مليارات و 280 مليون دولار من البضائع الى ايران بين يناير ومايو العام الماضي.

وبحسب هذه الاحصاءات ايضا فقد استوردت الصين في ايار/مايو من العام الجاري بضائع من إيران بقيمة 377 مليون دولار وصدرت 893 مليون دولار من البضائع إلى إيران.

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التبادل التجاري الايراني-الصيني يبلغ 6.5 مليار دولار في 5 أشهر

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