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شاهد.. إختتام مهرجان 'بلادي الفتية' في طهران

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

اختُتم في العاصمة الإيرانية طهران مهرجان 'بلادي الفتية' باختيار ثلاثة وعشرين عملاً على شكل رسوم متحركة وأخرى بيانية، ولوحات وملصقات وتطبيقات أدبية.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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