الدفاع الروسية تؤكد إحباط عملية إرهابية بطائرات مسيرة

العالم – خاص بالعالم

فيما يتواصل القتال بمختلف الجبهات بين روسيا وأوكرانيا، اعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية 'أندريه كوفاليف' أن قوات بلاده تكسب بعض الأراضي تجاه ميليتوبول وبرديانسك في منطقة زابوريجيا، مضيفا أن أوكرانيا تواصل التصدي لتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع حدوث 'قتال عنيف بشكل استثنائي' قرب ليمان في دونيتسك.

الى ذلك، أسقطت مسيّرتان قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار، وفق مصادر محلية.

وأعلن الحاكم المحلي للمنطقة 'أندري فوروبيوف' عن تحطم مسيّرتين قرب مستودعات قاعدة عسكرية في قرية كالينينتس بقطاع نارو فومينسك على مسافة حوالى خمسين كيلومترا جنوب موسكو، موضحا أن عسكريين روس أسقطوا المسيّرتين وأن الأجهزة الخاصة الروسية تحقق في الموقع.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط ما سمتها 'عملية إرهابية من قبل نظام كييف' لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في منطقة موسكو بـ 3 طائرات مسيرة.

سياسيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا يقام في بريطانيا إن بلاده تريد العيش بحرية لذلك عليها إعادة البناء ما دمرته الحرب .

الى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الوقت كاشفا عن حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

فيما اكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيتم توفير ضمانات قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لكييف، مؤكدا أن على روسيا دفع ثمن ما دمرته في حربها على أوكرانيا.