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أميرعبد اللهیان يلتقي في مسقط وزیر المکتب السلطاني

أميرعبد اللهیان يلتقي في مسقط وزیر المکتب السلطاني
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

التقى وزیر خارجية الجمهورية الاسلامية الایرانية «حسين امير عبد اللهيان» الذي يزور سلطنة عمان حاليا، في مسقط اليوم الاربعاء وزير المكتب السلطاني «سلطان بن محمد النعماني»، حيث من المقرر أن يلتقي بعد ذلك نظيره العماني « بدر البوسعیدي».

العالم - ايران

وكان الوزير «أميرعبد اللهيان» قد التقى في قطر التي وصلها فجر أمس الثلاثاء أمير هذا البلد «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني» ، وأشار في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في تويتر الى هذه الزيارة التي اعتبرها بأنها استمرار لتنمية العلاقات الشاملة مع دول الجوار.

وشدد رئيس الجهاز الدبلوماسي في الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه التغريدة على أن هذا الاستمرار يعتبر أحد المحاور الرئيسية في نظرية السياسة الخارجية المتوازنة التي تعتمدها الحكومة الحالية.

وأشار وزير الخارجية الى وجود الامكانات الاقتصادية والسياسية والتجارية في كل الدول الجارة لايران الاسلامية وتحظى بأهمية بالغة، وقال: لقد توجهت الى قطر وعمان للمزيد من بسط العلاقات ومتابعة القرارات التي تمت المصادقة عليها في الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في هذين البلدين.

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أميرعبد اللهیان يلتقي في مسقط وزیر المکتب السلطاني

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