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طهران: روسيا وسوريا وتركيا وإيران ستواصل العمل على خارطة الطريق لأنقرة ودمشق

طهران: روسيا وسوريا وتركيا وإيران ستواصل العمل على خارطة الطريق لأنقرة ودمشق
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

قال علي أصغر حاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، الذي يترأس الوفد الإيراني في المحادثات بشأن سوريا في "أستانا"، إن وفود روسيا وسوريا وتركيا وإيران وافقت على مواصلة العمل على خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

العالم - ايران

وأضاف حاجي لوكالة "سبوتنيك": "تم إجراء الاستعدادات للعمل، تبادلنا وجهات النظر بشأن هذه المسألة. وبطبيعة الحال، لم نكن نتوقع أن نتمكن من تحقيق تقدم كامل في اجتماع واحد فقط، ولكن من المهم أن يبدأ العمل. اتفقنا على مواصلة المفاوضات".

كما أعرب الدبلوماسي الايراني عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في العمل على تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وأضاف: "روسيا وإيران وسوريا وتركيا تريد عقد لقاء آخر على مستوى نواب وزراء الخارجية، وإذا تطلب الأمر لقاء وزاري".

وقال: "ليس لدينا أي وقت خاص، حددناه (اجتماع وزراء الخارجية). ومع ذلك، يوجد الآن اجتماع آخر لنواب وزراء الخارجية على جدول الأعمال. ولكن إذا لزم الأمر، يمكننا عقد اجتماع الوزراء في هذه الفترة، ليست هناك مشاكل في ذلك".

وأفاد بأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق يعني ضمنا مناقشة قضية اللاجئين وأمن الحدود ووجود تركيا في سوريا.
ووفقا له، فإن تطبيع العلاقات بين البلدين ليس عملية بسيطة ولها أبعاد متعددة في آن واحد.

وأضاف، في حديثه لـ "سبوتنيك": "نحاول التحرك في هذا الاتجاه خطوة بخطوة، وهناك العديد من القضايا مثل مكافحة الإرهاب، والتعاون التجاري، واللاجئين، وهي من مشاكل تركيا، قضية أمن الحدود، والوجود العسكري التركي في سوريا".

واستضافت أستانا، يوم أمس الثلاثاء، 20 حزيران/ يونيو الجاري، اجتماعا رباعي الأطراف على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

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