امير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره العماني في مسقط

العالم - ايران

وجرى هذا اللقاء في مقر وزارة الخارجية العمانية ، حيث اجريت مراسم اسقبال رسمية لوزير الخارجية الايراني ، ومن ثم عقد الوزيران لقاء تناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية العماني قد التقى ايضا بأمير عبداللهيان عصر يوم أمس الثلاثاء ، للترحيب بمجيئه الى عمان.

وجاء لقاء اليوم بين الوزيرين، عقب لقاء آخر جمع امير عبداللهيان ووزير المكتب السلطاني في سلطنة عمان، صباح اليوم الاربعاء.

وتأتي زيارة أمير عبداللهيان الى عمان بعد زيارة مماثلة الى قطر ، وقد كتب وزير الخارجية الايراني في تغريدة له عند بدء هذه الجولة " لقد توجهت الى قطر وعمان للمزيد من بسط العلاقات ومتابعة القرارات التي تمت المصادقة عليها في الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في هذين البلدين".