الشارع الفرنسي يغضب من تصرفات ماكرون اللامسؤولة..

فيديو ظهر فيه ماكرون وهو يشارك في تحدي شرب زجاجة من الكحول دفعة واحدة أشعل غضب الفرنسيين، خاصة وأن الشارع يشهد احتجاجات مستمرة ضد سياسات الحكومة. كل هذا يقول الناشطين لا يعني شيئا لماكرون مقابل زجاجة من الكحول.

على مواقع التواصل تفاعل الناشطون العرب مع موضوع الرئيس الفرنسي.

"راشد" علق هنا. ماكرون ما زال في ثمالة بسبب الكحول التي تناولها بالغابون. ولم يقم أصلا بشيء لأن صنابير الاموال التي تأتي من أفريقيا بدأت تغلق واحد تلو الآخر.

"سيف" ايضا كان له تعليق وفيه. يثبت إيمانويل ماكرون أنه أيضا يمكنه فعل شيء ما في الحياة ويشرب زجاجة الكحول في جرعة واحدة.

أما "آرن" فعلقت. هذا ما يبرع فيه كل القادة الغربيين.