الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشتاغ..

الشارع الفرنسي يغضب من تصرفات ماكرون اللامسؤولة..

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

احتجاجات وتظاهرات وشارع غاضب من سياسات الحكومة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشارك في تحدي شرب الكحول دفعة واحدة. 

فيديو ظهر فيه ماكرون وهو يشارك في تحدي شرب زجاجة من الكحول دفعة واحدة أشعل غضب الفرنسيين، خاصة وأن الشارع يشهد احتجاجات مستمرة ضد سياسات الحكومة. كل هذا يقول الناشطين لا يعني شيئا لماكرون مقابل زجاجة من الكحول.

على مواقع التواصل تفاعل الناشطون العرب مع موضوع الرئيس الفرنسي.

"راشد" علق هنا. ماكرون ما زال في ثمالة بسبب الكحول التي تناولها بالغابون. ولم يقم أصلا بشيء لأن صنابير الاموال التي تأتي من أفريقيا بدأت تغلق واحد تلو الآخر.

"سيف" ايضا كان له تعليق وفيه. يثبت إيمانويل ماكرون أنه أيضا يمكنه فعل شيء ما في الحياة ويشرب زجاجة الكحول في جرعة واحدة.

أما "آرن" فعلقت. هذا ما يبرع فيه كل القادة الغربيين.

روابط ذات صلة

فرنسا.. اقتراح مثير للجدل بخصوص ماكرون!

النقابات الفرنسية تتعهد بمواصلة تحدي تعديل نظام التقاعد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد هاشتاغ.. اسطورة الكرة زيدان يفاجيء الجميع بخروجه الاخير

قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير "كمال جوري" في نابلس

هاشتاغ.. الشارع الفرنسي يغضب من تصرفات ماكرون اللامسؤولة..

مسيرات غاضبة في الضفة دعما لجنين وتنديدا بعملية الإغتيال

الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية تدين ممارسات الاحتلال ضد أبناء الجولان السوري

برنامج هاشتاغ.. سخرية النشطاء لمشاركة ماكرون بتحدي شرب الكحول، واجواء الحج الروحية