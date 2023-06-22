مندوب إيران الدائم في جنيف يحذر من آثار الحظر على الأزمة الإنسانية

العالم - ايران

و في إشارة إلى استضافة إيران لعدد كبير من المهاجرين الأفغان، قال علي بحريني، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة حول القضايا الانسانية، إن عبء استضافة هؤلاء اللاجئين يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل ومتساو بين جميع الدول، الا ان امريكا وفي المقابل تفرض المزيد من الحظر على الشعب الإيراني .

ومضى في شرح الآثار السلبية للعقوبات الأحادية على اللاجئين ومضيفيهم الإيرانيين، والإيرانيين المتضررين من الكوارث الطبيعية والأشخاص المعرضين لانعدام الأمن الغذائي، وقال ان الحظر الأحادي يجعل أزمة الغذاء في جميع أنحاء العالم أسوأ، كما ان نقل التكنولوجيا بالنسبة لتصنيع الزراعة في البلدان النامية، يواجه التحديات، ويجعل إقرار الحق الأساسي لشعوب العديد من البلدان في الحصول على الغذاء أكثر سوء، لذلك، ونتيجة للعقوبات القاسية، أصبح الحق في الغذاء باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسانية ضحية لعقوبات أحادية الجانب.

في النهاية، دعا بحريني الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي حول تعزيز التنسيق الإنساني للأمم المتحدة ، الى الاشارة للآثار السلبية للعقوبات الأحادية الجانب في المجال الإنساني، وطالب جميع الدول والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية الدولية لجميع الدول.

بدأ اجتماع القطاع الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أمس الأربع في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف بخطاب الأمين العام للأمم المتحدة عبر الشبكة الافتراضية.