زراعة الخشخاش في أفغانستان تحت حكم طالبان

العالم – قلم رصاص

البداية مع يوغيتا ليماي الصحفية ومراسلة قناة البي بي سي البريطانية في أفغانستان، وقد نشرت تقريرا في القناة نفسها أتى تحت عنوان "أفغانستان تحت حكم طالبان: رصد جهود مكافحة زراعة الخشخاش وتأثيرها بالأفغان.

وجاء في التقرير: فريق بي بي سي الذي سافر إلى أفغانستان واستخدم تحليل الأقمار الصناعية إلى التحقق مباشرة من آثار حملة مكافحة زراعة الخشخاش، رصد تراجعا كبيرا في زراعة هذا النبات في الأقاليم الرئيسة، لكن لاحظ الفريق أن مرسوم طالبان بشان محصول الأفيون في العام 2022 لم يطبق، والذي سجل زيادة قدرها الثلث مقارنة بالعام 2021 وفقا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وأضافت المراسلة: مايك تريس مسؤول سابق في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة قال.. ليس لخطوة مكافحة المخدرات تأثير هائل وفوري بالأسعار والأسواق الغربية نظرا إلى وجود كميات مخزون كبيرة لدى الجهات المعنية على طول طريق تهريب المخدرات.

وختمت: كانت الولايات المتحدة قد انفقت مليارات الدولارات في أفغانستان في مسعى للقضاء على زراعة الأفيون وتهريبة، على أمل قطع مصادر تمويل طالبان، بيد أن الأفيون كان يزرع بحرية في المناطق التي يسيطر عليها النظام الأفغاني السابق المدعوم من الولايات المتحدة.

ويرافقنا في هذه الحلقة حول هذا الموضوع من بروكسل الصحفي والباحث السياسي الأستاذ إيليا مغناير.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..