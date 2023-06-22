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إيران واليمن.. تسخير الجهود لإنهاء معاناة اليمنيين

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان مع رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض محمد عبدالسلام في مسقط.

العالم - المشهد اليمني

وبحث أميرعبداللهيان مع عبدالسلام الأوضاع في اليمن مؤكدا دعم طهران لأي قرار يمني ينهي أزمة البلاد.. حيث تحاول طهران الاستفادة من الانفراجات الإقليمية والدولية لإنهاء ازمة اليمنيين.

ونستضيف في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني من صنعاء عضو المكتب السياسي لحركة أنصارالله د.حزام الأسد ومن بيروت الإعلامي اليمني محمد الزبيدي حيث نناقش معهم هذه الأسئلة:

1- في البداية كيف ترون الأجواء السياسية التي تحيط بالملف اليمني؟

2- تأكيد الوزير الإيراني على دعم كل ما يتفق عليه اليمنيون، كيف يساهم هذا الموقف في إنهاء الحرب في البلاد؟

3- هل من الممكن أن نرى انفراجة أو اختراقاً في الملف اليمني السياسي؟

4- إلى أين وصل الحوار بين صنعاء والرياض؟

5- هل نستطيع أن نعتبر أن ملفي الأسرى والحج اختراق مهم في المجال السياسي؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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