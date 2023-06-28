الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى بأول أيام عيد الأضحى المبارك

العالم - خاص بالعالم

فمنذ ساعات الصباح الأولى شقت مجموعات الحجيج طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يجسد غواية الشيطان.

وتتم هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيد لتفادي وقوع تدافع وحوادث دامية كما حصل في أعوام ماضية.. ورمى الحجاج جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك وتوجهوا بعد ذلك لتقديم الأضاحي وحلق أو تقصير شعر الرأس للرجال.



وفي منى يقضي حجاج بيت الله الحرام أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى).

ويمكن للمتعجل منهم اختصار النسك إلى يومين على أن يغادروا منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك ويتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.



الدفاع المدني السعودي أعلن تكثيف الجولات التفتيشية في مخيمات منى فيما حلقت طائرات مروحية عسكرية لمتابعة تدفق الحشود على الأرض..



السلطات السعودية أعلنت أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ أكثر من مليون وثمانمئة ألف حاج بينهم نحو مليون وستمئة الفا من أكثر من مئة وخمسين دولة. وفي عام 2019 أدى شعائر الحج نحو مليونين ونصف المليون مسلم من جميع أنحاء العالم.

لكن هذا العدد انخفض إلى بضعة آلاف عام 2020 وإلى 60 ألفا عام 2021 والى 926 الفا العام الماضي بسبب وباء كورونا.

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