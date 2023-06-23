الحسكة.. عمليتا إنزال جوي أمريكيتان في أسبوع واحد.. منِ المُستَهدف؟

العالم - سوريا

وقد قتلت قوات الحتلال الأمريكية مطلع الأسبوع الفائت مدنياً من عائلة المطلق في قرية صلهام الواقعة عند الحدود السورية- العراقية جنوب شرقي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بعد إنزال جوي استهدف منزله في القرية وحتى الآن لم تُعرف الأسباب، والمقتول هو أحد أفراد قبيلة شمر العربية التي تنتشر على طول الشريط الحدودي مع العراق.

وفي نهاية الأسبوع ذاته نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي شاركت بها حوامة وقوة برية استهدفت منزلاً في قرية الفدغمي بالمنطقة ذاتها، جنوب شرقي مدينة الشدادي واختطفت المدعو “ع العيسى”، وشقيقه “ح العيسى” بتهمة تهريب زوجات عناصر تنظيم “داعش” من مخيم الهول إلى الرقة، وتسهيل عبورهم باتجاه الأراضي التركية وفق ما بينت مصادر خاصة لـ”أثر”.

وتلجأ القوات الأمريكية إلى عمليات الإنزال الجوي في المنطقة، بحثاً عن خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي أو القبض على أشخاص كانت لهم علاقات مع التنظيم ويمتلكون معلومات تتعلق بأموال “داعش”.

يشار إلى أنه في وقت سابق قتلت القوات الأمريكية في عمليات الإنزال والغارات الجوية هذه عدداً من الأشخاص بالخطأ، وكانت آخر هذه العمليات في 3 أيار الفائت، إذ استهدف طيران مسيّر تابع لـ”التحالف الدولي” إحدى المزراع في بلدة قورقانيا شمالي إدلب ما أدى إلى وفاة راعي أغنام يبلغ من العمر 62 عاماً، بالإضافة إلى نفوق أكثر من 30 رأساً من الأغنام.

وتعقيباً على هذه الغارة أفادت شبكة “CNN” الأمريكية في 15 حزيران الجاري بأن “القيادة المركزية الأمريكية ربما فشلت في تلك الغارة التي شنتها في شمال غربي سوريا”، لافتة إلى أنه بعد الغارة مباشرة “كان قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا وطاقمه على ثقة كبيرة بأنهم قتلوا قيادياً بارزاً في القاعدة، على الرغم من أن هذا الأمر يستغرق عادةً أياماً عدة للحصول على تأكيد بشأن الهدف نظراً لعدم وجود القوات الأمريكية في ذلك الجزء من سوريا، لكن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت العملية في تويتر، من دون تسمية الهدف”.

المصدر: وكالة اوقات الشام الاخبارية