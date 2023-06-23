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عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

العالم- فلسطين

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 55 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا صلاة الجمعة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة والرباط والحشد فيه من كل قرية ومدينة ومخيم لأن الرباط يرضى الله.

وقال الشيخ سليم: ”كونوا حول أقصاكم كالسوار في المعصم، وكونوا فيه أوتادا ثابتة، وسياجا للقدس والقضية والمسجد الأقصى.”

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